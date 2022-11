Frosinone, Lucioni: “Vi svelo il nostro segreto. I tifosi sono eccezionali”

Le dichiarazioni rilasciate da Fabio Lucioni, capitano del Frosinone

"Nel calcio ci sono tante componenti che possono portare poi ad un risultato. Credo che su un giocatore faccia una determinata carriera, significa che si merita quella". Lo ha detto Fabio Lucioni, ospite della trasmissione "Kick Off", in onda su Extra Tv. Diversi i temi trattati dal capitano del Frosinone, attuale capolista di Serie B, che ha tracciato un bilancio della sua carriera da calciatore. "Io la chance in Serie A la ho avuta: forse in dei periodi poco fortunati per me. Il primo anno fui squalificato e la seconda chance non andò come speravo. Lo step di crescita mentale l'ho fatto un po’ più tardi rispetto a tanti altri ragazzi. Magari avrei potuto essere un po’ più fortunato in delle scelte, ma il calcio è questo. Ognuno di noi deve trarre quanto di buono si è fatto in carriera. Io, nel mio piccolo, penso di aver fatto una discreta carriera e cerco oggi di far crescere quelli che sono i giovani della rosa del Frosinone", le sue parole.

CHIOCCIA - "Lo scorso anno è cercato di fare da ‘chioccia’ ai giovani del Lecce. Non mi prendo grossi meriti, perchè quelli sono da attribuire a tutti coloro che lavorano quotidianamente, però devo dire che mi posso prendere qualche piccola soddisfazione. Vedere crescere giocatori come Gallo, Hjulmand o Gendrey, a cui davo consigli lo scorso anno, è un modo per essere orgogliosi del lavoro che si svolge nel quotidiano. Vedere una crescita mentale da un giovane promettente come Boloca quest’anno, non dico che sia merito mio ma cerco sempre di dare una mano ai nuovi giovani che avanzano".

IL SEGRETO - "Cerco di allenarmi sempre al massimo. L’importanza maggiore in un calciatore la fa la testa e la mentalità. Quest’anno ho la fortuna di lavorare con un gruppo giovane, che ha spensieratezza e voglia di dimostrare qualcosa. La spensieratezza e la freschezza che hanno i giovani calciatori del nostro gruppo, è trascinante per tutti noi. Voglio però fare i complimenti anche ai ragazzi che stanno giocando di meno. Tutto il gruppo mette in condizione Grosso di poter scegliere al meglio anche a gara in corso. Questo accade perché tutti lavoriamo allo stesso modo e chi sta giocando meno si allena come se dovesse scendere in campo per 95 minuti. Questo aspetto credo sia il più rilevante per la nostra squadra. C’è unità d’intenti e voglia indiscussa di mettersi in gioco tutti i giorni, per mettere in ‘difficoltà’ l’allenatore nel fare le scelte. Così diventa tutto più semplice".

TIFOSI - "I tifosi della nostra Curva Nord ci sostengono e spingono in ogni partita. E la squadra ha bisogno di questo calore. Sapere di trasmettere così tante emozioni e allo stesso tempo riceverle da parte dei tifosi è un qualcosa di eccezionale. Siamo felici di trasmettere gioia e passione ai nostri tifosi, ma soprattutto di ricevere così tanta carica durante le partite. Sono venuto a Frosinone con l’idea di disputare un anno importante della mia carriera, ma non avrei mai immaginato di diventare subito capitano. E’ stata una responsabilità che ho colto con molta professionalità e rispetto. Per fare il capitano non basta la semplice fascia, ma avere un atteggiamento positivo nei confronti della squadra e dell’ambiente, che vanno sempre rispettati", ha concluso Lucioni.