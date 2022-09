Frosinone, Lucioni: “Noi affamati di risultati. B? Non sempre vinci se spendi di più”

"Classifica di Serie B? A dire la verità, mi aspettavo che qualche squadra potesse avere delle difficoltà in questo inizio di campionato. In serie B ogni partita è una ‘battaglia’ e se non si scende in campo con il ‘coltello tra i denti’, si possono trovare sempre delle sorprese. Se andiamo a guardare gli organici di tutte le formazioni che compongono questa Serie B, troviamo calciatori importanti in tutte le squadre. Quindi bisogna scendere in campo sempre con la giusta voglia e determinazione per non farsi trovare impreparati in partita. E’ normale che vedere ora il Cagliari o il Genoa ed il Benevento, che sono delle corazzate vere e proprie e che in questo momento sono un po’ staccate, fa riflettere su quanto possa essere difficile questo campionato. Vedere una squadra giovane, quale potremmo essere noi, ad esempio, fa pensare che la voglia di mettersi in gioco su ogni campo e dimostrare la propria forza, permette di mantenere sempre alta l’asticella. Il bello della Serie B è il fatto che non sempre vince la squadra che spende di più sul mercato o la spunta la squadra che pensa di aver costruito l’organico più forte. E’ normale che avere in rosa giocatori di esperienza, come li potrebbe avere il Cagliari, che ha dei giocatori fantastici anche per la serie A, e lo abbiamo visto, potrebbe dare qualcosa in più a lungo andare. Però nel breve nel breve periodo o nella gara secca avere la fame di risultati come la abbiamo noi, può dare qualcosa in più".