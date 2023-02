Frosinone, Lucioni: “Con Grosso chiari dal primo giorno. Serie B, alziamo asticella”

“Cerco di non tirarmi mai indietro, sia a livello di presenza fisica che per dare consigli a tutti i miei compagni. Mi alleno tutta la settimana per farmi trovare pronto seppur sia qui in prestito secco, ho l’ambizione di sognare qualcosa di importante. Giovani? Cerco di fargli capire che questo per loro è un anno importantissimo, in una società che crede e punta molto sui giovani. Ma non è quasi mai necessario, al di là delle frasi fatte questo è davvero un gruppo fantastico. Dobbiamo spingere sull’acceleratore, il trabocchetto in Serie B è sempre dietro l’angolo. Possiamo alzare ancora di più l’asticella, credo che questa squadra abbia ancora dei margini di miglioramento. Per me il vero snodo sarà la gara infrasettimanale a Ferrara contro la Spal, l’ho detto anche nelle passate stagioni. Abbiamo Parma, Spal e Venezia in 8 giorni, ora i punti pesano di più. Grosso? C’è stata molta chiarezza e franchezza fin dal primo giorno. Lavora molto, è al campo dalla mattina alla sera e cerca di curare ogni dettaglio. È riuscito a entrare nella testa di ognuno di noi, è questo il segreto del nostro gruppo. Dobbiamo essere orgogliosi, perché se i tifosi vengono a vederci vuol dire che trasmettiamo i nostri valori. Non ci arrendiamo mai nonostante qualche passo falso, cerchiamo di imporci in qualsiasi campo e contro chiunque. Avere uno stadio pieno deve essere la nostra prima vittoria. Io e la mia famiglia ci siamo ambientati bene. Naturalmente non è una sola componente a decidere, ma bisogna fare le cose in due e con la massima lucidità. Questo significa che da parte mia, qualora ci fosse la possibilità e la volontà da parte di entrambi per farmi restare, sono aperto a un dialogo".