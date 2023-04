Frosinone, lesione al flessore per Mulattieri: stagione finita

Cattive notizie per il Frosinone in vista del rush finale di campionato. I giallazzurri, primi in classifica a 10 punti di vantaggio dalla seconda, dovranno fare a meno del proprio capocannoniere Mulattieri in queste ultime sei partite restanti. Per l'attaccante della compagine ciociara, infatti, è stata confermata la lesione muscolare al flessore della gamba sinistra. Il giocatore era uscito per infortunio durante il match vinto contro l'Ascoli. Un duro colpo per Fabio Grosso, che dovrà fare i conti con un'assenza pesantissima fino al termine della stagione.