Frosinone, Grosso: “Venezia squadra di qualità, ma noi pronti ad invertire il trend”

“Abbiamo preparato la gara sapendo che tipo di avversari andremo ad affrontare. Basta leggere i nomi che compongono la rosa del Venezia e si capisce che è un organico di primissima qualità . Hanno fatto un pò di fatica in questa prima parte ad ottenere dei risultati che meritano per la qualità dei giocatori. E quindi per noi sarà un’insidia ancora maggiore perché vorranno ottenerlo a tutti i costi. Però di fronte ci saremo noi. Abbiamo grande voglia di invertire la tendenza in trasferta senza aggrapparci ad alibi di qualsiasi tipo. Vogliamo andare a fare una grandissima partita. Perché così, sono convinto che porteremo a casa un grandissimo risultato”.

Sull'alternanza in attacco fra Mulattieri e Moro: “Ancora non abbiamo deciso. Per me sono due attaccanti forti, come abbiamo tanti altri ragazzi bravi in altre posizioni del campo. Sono titolari a prescindere, perché con 5 cambi a disposizione hanno sempre giocato e continueranno a farlo. Proveremo a capire quali saranno gli interpreti giusti per iniziare la gara e poi per continuarla bene”.