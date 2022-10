Frosinone, Grosso: “Orgoglioso di Zerbin e Gatti. Serie B campionato tosto”

"Abbiamo la fortuna di avere un presidente in gamba che ha sempre fatto molto per questa zona, vuole portare in alto il nome del Frosinone, e per noi è un piacere portare avanti le sue idee, valorizzando anche tanti ragazzi in un campionato sicuramente molto complesso. Zerbin e Gatti sono nostri prodotti per così dire, è un grande orgoglio vederli su palcoscenici importanti. I ragazzi stanno passando momenti diversi, dati anche dai differenti momenti delle squadre, ma sono due persone con caratteristiche che li porteranno lontani. Hanno margini di miglioramento notevoli".