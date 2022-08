Frosinone, Grosso: “Modena insidioso, ha stupito tutti. Ci faremo trovare pronti”

Le parole del tecnico Fabio Grosso alla vigilia della sfida contro il Frosinone

La stagione del Frosinone è pronta a prendere il via. Ad attendere i ciociari, nell'esordio in campionato, ci sarà il Modena di Tesser: reduce dal successo in Coppa Italia contro il Catanzaro. A parlare alla vigilia della sfida del "Braglia" è il tecnico Fabio Grosso che, nella consueta conferenza stampa, ha fatto il punto sul momento vissuto dai gialloblù.

"Si parte per questo nuovo campionato, il campionato che abbiamo descritto tutti. Proveremo a farci trovare pronti subito, ci aspetta una squadra in ottime condizioni. Viene da un percorso comune, lungo, bello, è una formazione che ha stupito tutti in Coppa Italia. Conosciamo le grandi insidie che presenta, ha entusiasmo, esperienza, si è rinforzata, alle spalle c’è una società solida che vuole continuare a crescere. Ci aspetta una gara dura nella quale dobbiamo essere bravi a proporre le nostre qualità, cercando di limitare le loro".

"Se dovessimo essere sorpresi - le parole di Grosso - da quello che ci aspetta alla partenza commetteremmo un grandissimo errore. Lo sappiamo che tipo di gara sarà, sappiamo che avversario affronteremo e che entusiasmo ha. Sono tutte cose delle quali siamo a conoscenza e allora se vieni sorpreso vuol dire che non ti sei preparato al meglio. E noi cercheremo di non farci sorprendere. Ci sono buone probabilità che tanti di quei giocatori visti col Monza riscenderanno in campo di nuovo".