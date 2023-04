Frosinone, Gelli: “Niente vittorie? Nello spogliatoio aria positiva. Prestazioni ok”

Senza vittorie da tre gare, il Frosinone , sta attualmente vivendo una delle prime flessioni della sua stagione. Con 63 punti in classifica e un Genoa distante a -4, i ciociari, mantengono ancora ben salda la vetta. Ospite delle colonne de Il Messaggero, il centrocampista Francesco Gelli , ha fatto il punto sulla sua avventura in gialloblù soffermandosi inoltre sul momento vissuto dalla squadra.

"Nello spogliatoi - prosegue - si respira aria positiva. Sappiamo che le partite sono importanti e siamo concentrati nel farle bene perché sono quelle che potrebbero indirizzarci verso un grande obiettivo. La Serie B è un campionato difficile, le avversarie hanno tutte obiettivi importanti, come ad esempio il Cosenza che doveva uscire da una situazione in classifica non piacevole. Ma le prestazioni a livello fisico e mentale le abbiamo sempre fatte e le partite cerchiamo di improntarle sempre come vogliamo noi. Ho visto una squadra che gioca con grande intensità e che cerca di riportare in gara quanto si fa in allenamento".