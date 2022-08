Frosinone-Brescia, Clotet: “Mancata concentrazione sui gol. Mercato? No a cessioni”

"Anche in una gara per noi brutta ci sono degli aspetti positivi, abbiamo comunque lavorato molto per arrivare ad un buon livello di prestazione. Mi è piaciuto ad esempio Karacic, io però lavoro sempre sull’errore e oggi ne abbiamo fatti tanti. Ci sono tante squadre che si possono far male l’una con l’altra in questo campionato, noi all’inizio abbiamo creato occasioni da gol, ma la nostra squadra arrivava sempre seconda sulla palla. Io penso che sul risultato abbia influito la forma dei calciatori. Sono mancate un po’ l’attenzione e la concentrazione di cui parlavamo prima della partita. Se avessimo fatto il primo gol avremmo magari anche potuto vincere o comunque la situazione sarebbe stata completamente diversa. Purtroppo la squadra ha sempre giocato “un passo indietro”, non cercando di imporre il suo gioco. Nel precampionato abbiamo fatto bene, in coppa pure, una sconfitta ci può stare".