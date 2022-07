Frosinone, Angelozzi: “Serie C e D sfornano talenti. Moro? Destinato alla A”

"Noi abbiamo preso Moro che era a Catania: ce l’ha dato il Sassuolo quindi è destinato alla A, ma per arrivarci deve lavorare bene. È fondamentale questo passaggio in B, una categoria importante, un percorso fondamentale per la crescita dei ragazzi. - continua Angelozzi - Anche in D ci sono giocatori reduci da qualche annata storta che però meritano una possibilità. Bisogna avere attenzione e si può pescare bene, certo, i giocatori vanno seguiti come tutti, però c’è molto materiale. Ci vuole un po’ coraggio, però credo che la C sia un po’ sottovalutata visti i tanti giocatori che ci sono. Differenze con gli stranieri? È più facile il loro inserimento, non è questione tecnica, è solo per l’ambientamento. Parlo di allenamenti, di lingua, di alimentazione e tutto il resto. L’anno scorso ho preso un giocatore dalla C francese e ci sono voluti sei mesi, pur essendo forte".