Frosinone, Angelozzi: “Puntiamo al primo posto. Bari? Promozione diretta possibile”

Arriva la terza promozione in carriera per Guida Angelozzi, attuale responsabile dell'area tecnica del Frosinone. Il dirigente, intervenuto ai microfoni del "Corriere del Mezzogiorno", si è soffermato sul ritorno in Serie A dopo quattro anni di assenza.

"Finché non c’è la matematica certezza di non poter andare in A direttamente, non bisogna arrendersi. Il calcio riserva spesso molte sorprese. Il Genoa affronta l’Ascoli, che lotta per i play off, e noi, che vogliamo arrivare primi per regalare una grande soddisfazione a tutti i tifosi. Certo, se il Genoa alla fine dei giochi, avrà ottenuto il massimo, ci sarà da applaudirlo. Se il Bari chiude al terzo posto, ha un vantaggio oggettivo: con quattro pareggi va in A. Tutto sarebbe nelle sue mani. Avversarie? Ci sono molte squadre pericolose. Io forse avrei paura del Venezia, che è in gran forma e ha un organico superiore anche al nostro".