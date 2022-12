Frosinone, Angelozzi: “Non aspettatevi grandi colpi di calciomercato. Servirà umiltà”

"Abbiamo chiuso un girone di andata con 39 punti, la scorsa stagione l’abbiamo chiusa nella prima parte del 2022 con 27 punti per un totale di 66 punti nell’annualità. Sono stati raggiunti tanti obiettivi, abbiamo valorizzato e stiamo valorizzando tanti ragazzi. Da qui deriva la nostra soddisfazione, senza dubbio. E l’intenzione è quella di proseguire nel percorso di questa filosofia societaria. Non vi aspettate grandi colpi sul mercato. Sento dire in giro che serve questo o quel giocatore, ribadisco che continueremo nel solco intrapreso due anni fa quando sono arrivato al Frosinone. Quindi, due concetti basilari: calcio sostenibile e calcio propositivo. I prossimi sei mesi saranno una prosecuzione di questa filosofia di lavoro. Voglio cogliere l’occasione per ringraziare voi della stampa, la tifoseria come sempre importante e presente al nostro fianco e tutti quelli che lavorano nel Frosinone. Devo poi avere molto rispetto di questa squadra, al di là dell’obiettivo della Serie A. Dobbiamo avere tutti l’umiltà di giocare, come abbiamo fatto, partita per partita e poi fine anno vedremo dove siamo. A questa squadra, al tecnico e allo staff devo dire solamente grazie. Ma lo dico io, come lo dicono il presidente e tutta la società. Stanno facendo cose sinceramente, fuori portata. Per questo bisogna avere rispetto verso questi ragazzi. Se ci sarà la possibilità di fare qualcosa non ci tireremo indietro, ma senza stravolgere nulla. In questo momento non vorrei muovere niente. Questo è un gruppo forte: c’è un tecnico che dà degli input e tutti devono rispettare quel tipo di messaggio. L’ultimo esempio lo abbiamo avuto lunedì con l’ingresso tra i titolari di Kalaj. Noi sappiamo che è un ragazzo forte, ma non aveva avuto la possibilità di giocare in un reparto composto da giocatori di grande livello. Il mister lo ha fatto giocare e lui ha disputato una grande partita. È stato sfortunato, a fine settembre gli era morto il papà ed è stato giustamente in crisi ma si è ripreso. Posso dire che abbiamo giocatori richiesti da squadre di Serie A, il presidente ha detto che non vuole dare via nessuno. Personalmente li venderei ma è da rispettare il volere del presidente. Qualcosina può essere che la faremo, magari qualcuno mi chiederà di andare a giocare e allora potremmo rimpiazzarlo. Ma dobbiamo farlo con attenzione. A me interessa arrivare ai playoff, vincere il campionato. Questi sono macro-obiettivi da perseguire. Chi non può rimanere per un motivo o per un altro, andrà altrove. In sintesi, vogliamo ripetere nel girone di ritorno quanto di buono abbiamo fatto nel girone di andata".