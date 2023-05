Frosinone, Angelozzi: “Ai playoff squadre forti. Bari avvantaggiato, il Palermo…”

Le dichiarazioni rilasciate dal direttore sportivo del Frosinone, Guido Angelozzi, in vista dei prossimi playoff di Serie B e sulla promozione in A della squadra di Grosso

“Sono felice. Principalmente per la società”, così il direttore sportivo del Frosinone, Guido Angelozzi, commenta la promozione in Serie A della squadra guidata da Fabio Grosso. Ai microfoni di Tmw, il diesse ha analizzato la stagione di Caso e compagni strizzando l'occhio a Grosso per il futuro. Inoltre, Angelozzi si è soffermato sui prossimi playoff di Serie B. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.