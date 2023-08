Feralpisalò, Pilati: “Palermo? Prepareremo al meglio la gara. B campionato ostico”

Serata amara per la Feralpisalò, sconfitta al "Del Duca" dall' Ascoli con il risultato di 3-0. Una sconfitta analizzata nella consueta conferenza stampa post gara dal difensore dei Leoni del Garda, Alessandro Pilati, proiettatosi inoltre al prossimo impegno che attenderà i suoi: quello al "Renzo Barbera" contro il Palermo di Corini.

“Dobbiamo lavorare di più, fare tutti di più, ma senza perdere l’entusiasmo, senza perdere la nostra caratteristica principale perché sicuramente in questo momento ci manca qualcosa e dobbiamo colmarlo. Sapevamo che questo campionato sarebbe stato più difficile, ci sono squadre forti, però devi essere bravo a non mollare e restare vivo fino al novantesimo senza buttare via la partita”.