Feralpisalò, Pasini: “Salvezza nostro obiettivo, Parma favorita. Il Palermo…”

Lunga intervista al presidente della Feralpisalò, Giuseppe Pasini. Il numero uno del club neo promosso in Serie B, ha parlato a pochi giorni dallo storico debutto in cadetteria, in occasione del match di domenica sera contro il Parma.

"Non vediamo l’ora di iniziare. Per la Feralpisalò subito una favorita per la promozione. Vero. E il Parma è una delle società della B, insieme a Palermo, Como, Venezia e Spezia, in cui sono entrati capitali esteri che possono permettersi budget fuori dalla nostra portata. Dopo Parma abbiamo il Südtirol, che ha fatto molto bene l’anno scorso, poi andiamo ad Ascoli e a Palermo, che ha costruito uno squadrone per vincere. Poi ci sarà la sosta e sarà la benvenuta. Ma dobbiamo dimostrare fin dall’inizio il nostro valore e con l’umiltà di sempre cercare di toglierci qualche soddisfazione con l’obiettivo di salvarci".