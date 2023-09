Feralpisalò, Fiordilino: “Società sana e mentalità forte, lotteremo per salvarci”

A pochi giorni dal prossimo impegno in campionato della Feralpisalò , impegnata in casa contro il Pisa nella sfida valida per la sesta giornata di Serie B , il club ha presentato due dei nei acquisti del mercato estivo. Si tratta di Vittorio Parigini e Luca Fiordilino. Proprio l'ex Palermo e Venezia, durante la conferenza stampa, ha preso parola per fissare l'obiettivo stagionale e spiegare i motivi che lo hanno spinto a sposare il progetto.

“Mi unisco anche io ai ringraziamenti del mio collega per la bella accoglienza del club e per l'opportunità che mi è stata data. Ho scelto questa realtà perchè è una società sana, con ottimi giocatori e con una mentalità forte, che è la cosa più importante per raggiungere il nostro obiettivo: la salvezza. Io posso portare esperienza. Sono nato come mediano poi, nella mia esperienza a Venezia, ho iniziato a fare anche la mezz’ala: il mio ruolo in campo sarà deciso dal mister”.