Faggiano: “La forza di Brunori è non abbattersi mai. Cheddira, grande soddisfazione”

“Sono contento per Matteo. Sia lui che Cheddira erano tesserati per il Parma. Spero vincano la classifica cannonieri, Matteo ha sbagliato due rigori ma la sua forza è quella di non abbattersi mai. Deve continuare così".

E su Walid Cheddira, oggi in forza al Bari e parte integrante del Marocco rivelazione dei Mondiali in Qatar: “Una grande soddisfazione pensando anche alle loro famiglie. Sono calciatori che vengono dalle categorie inferiori, che io guardo molto per scoprire talenti. Ci abbiamo creduto. Ma anche per lui è un punto di partenza, non di arrivo”.