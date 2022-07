Donnarumma: “Cercato dal Palermo, ma mai pensato di andarmene. Riporterò Padova in B”

Tra i protagonisti della grande stagione del Padova culminata con una promozione in B sfiorata, Antonio Donnarumma , fresco di rinnovo con i biancoscudati, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport" - come riportato da "TuttoC" - proiettandosi alla prossima stagione di C. Il suo nome - nelle scorse settimane - era stato accostato a più riprese al Palermo , con il direttore sportivo Renzo Castagnini che aveva confermato l'interesse della società di viale del Fante.

"Ho ricevuto chiamate, anche da società di B come il Palermo, ma non ho mai pensato di andare via perché voglio riportare questa città nella categoria superiore. Con mister Caneo inizia un nuovo ciclo, con premesse diverso, ma percepisco entusiasmo nonostante si arrivi da due finali play-off perse. La fascia di capitano? Se dovesse toccare a me, sarebbe un onore. Qui mi sento ben voluto e per un calciatore è importante essere felice".