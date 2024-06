Di Cesare: “Bari-Cagliari? Rimorso che mi accompagnerà per tutta la vita”

"La notte di quel disastroso Bari-Cagliari è un rimorso che mi accompagnerà per tutta la vita. Ancora oggi continuo a chiedermi: avrei potuto fare qualcosa in più per portare il mio Bari in Serie A? Però poi ci penso, e alla fine la cosa più bella è che Bari mi apprezza per l’uomo che sono, per quello che ho dimostrato. Ho sempre detto ciò che penso, a volte anche sbagliando, e con la stessa sincerità posso dire che ho messo tantissime volte il Bari davanti a tutto".