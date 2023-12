Delio Rossi: “Serie B? Il Parma ha qualcosa in più. Bari, fatte scelte non azzeccate”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico ex Palermo: "Credo che Parma e Catanzaro possano arrivare fino in fondo".

"Facendo riferimento al campionato scorso, certamente non è un bel momento per il Bari. Ci sono delle persone competenti che l’anno scorso hanno sfiorato qualcosa che sarebbe stato inimmaginabile. Quest’anno era difficile ripetersi e molto probabilmente sono state fatte delle scelte non azzeccate". Lo ha detto Delio Rossi, intervistato ai microfoni di "TuttoBari": oggetto di discussione, le prestazioni offerte fin qui dal Bari in campionato, reduce dalla sconfitta rimediata sul campo dello Spezia, e la scelta da parte della società pugliese di puntare su Pasquale Marino dopo l'esonero di Michele Mignani. Ma non solo...

"Marino è un allenatore esperto che sa il fatto suo. Quando si cambia l’allenatore molto probabilmente è perché questi ha perso il gruppo. Io non conosco la situazione, non vivendola da dentro. Io penso che si debba fare un passo alla volta, invertendo questo trend negativo. Per pensare in grande bisogna vivere la quotidianità. È inutile fare progetti a lungo termine. I campionati si decidono a marzo: è chiaro che, se per allora il Bari non sarà in una posizione di classifica più congrua, dovrà guardarsi indietro per mantenere la categoria", le sue parole.

"Di questo campionato conosco bene il Catanzaro e il Parma. Credo che queste squadre possano arrivare fino in fondo, fermo restando che il campionato di Serie B è un campionato molto lungo, bisogna restare abbastanza tranquilli, quello che è bianco può diventare nero. Il Parma ha qualcosa in più rispetto alle altre. La multiproprietà? La multiproprietà è qualcosa di nuovo per i nostri campionati. Non penso sia un elemento di disturbo per i calciatori: nel momento in cui sono pagati, a loro non interessa che il presidente abbia un’altra squadra o meno. Per altro anche l’anno scorso c’era la multiproprietà e le cose sono andate bene", ha concluso il tecnico ex Palermo.

