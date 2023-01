Delio Rossi: “Ecco come si vince la B. Frosinone e Reggina possono farcela”

"Grosso e Inzaghi sanno utilizzare a dovere i giocatori a disposizione in base alle loro caratteristiche, ma soprattutto hanno due società forti alle spalle, è la cosa più importante. Come si vince la B? Con quattro, cinque elementi top per categoria, altrettanti giovani in rampa di lancio e qualche scommessa. Amalgamando bene il tutto. Se questo è il torneo più competitivo degli ultimi tre lustri? Beh, sì. Il numero di squadre blasonate è consistente, il livello tecnico si è alzato molto, quindi non penso sia un’eresia definirla la B più difficile degli ultimi tempi. E ha mantenuto tanto equilibrio", le sue parole.

"Cagliari e Genoa? Quando retrocedi non è facile, ti porti dietro contratti pesanti di giocatori che non sempre si calano nella mentalità della B. Se non fai valere subito il tasso tecnico fai fatica. Comunque, il Genoa lotterà per la A, anche il Cagliari rientrerà nel giro. D’altronde devono farlo adesso, perché l’anno prossimo non avrebbero il paracadute e... cambierebbero tutte le prospettive. Il Bari ha dietro una società importante e può dire la sua. Attenzione anche al SudTirol: chi vince la C ha sempre una sua struttura valida, se resta nei play off può dare fastidio. Ci sono 'insospettabili' in zona-pericolo? Può capitare, la serie B è un campionato sempre molto insidiosa. Ma si riprenderanno", ha concluso l'ex Palermo.