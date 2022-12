De Rosa: “Palermo? Ero in difficoltà. Mi auguro di vedere Bari e Reggina in A”

LA CARRIERA - "Comincio dal ’91, io ero in Berretti e sono andato in panchina contro la Sampdoria. Sono state 48 ore di silenzio, un ragazzino di 17 anni in mezzo ai grandi, non avevo parole ma è stata un’esperienza fantastica. Il mio sogno poi l’ho realizzato nel ’93 con mister Bianchi, giocando qualche minuto con il Napoli. Poi è cominciato un periodo complicato, sono andato in Serie B con il Palermo, e dopo un ottimo girone di andata ho avuto un calo notevole. Posso dirlo, ero davvero in difficoltà, e per un po’ non sono riuscito ad uscire da questo periodo. Sono tornato a Napoli nella stagione 94/95 e ho fatto un anno di tribuna. Adesso lo capisco con maggiore maturità: non ero riuscito a fronteggiare il mondo in cui ero approdato. Di conseguenza sono andato alla Pistoiese, anche lì qualcosa non funzionò, e allora sono ripartito dal Savoia, in terza serie. Il primo anno a dire il vero ero ancora l’ombra di me stesso, dal secondo ho ritrovato certezze e autostima, e sono riuscito ad emergere. Da quel momento è cominciata la mia vera carriera".