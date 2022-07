Crotone, ufficiale: è Conti il nuovo direttore sportivo rossoblù

Dopo la lunga esperienza con la Fermana, Fabio Massimo Conti riparte dal Crotone. E' lui, infatti, lui il nuovo Ds scelto dal club pitagorico in vista del prossimo campionato di Serie B che prenderà il via il prossimo 13 agosto. Ne da notizia la stessa società tramite una nota ufficiale diramata attraverso i propri canali di riferimento.

Marchigiano, nato nel 1980, proviene da un’esperienza pluriennale nella Fermana in cui ha ricoperto dapprima il ruolo di direttore sportivo e poi, dal 2014, quello di direttore generale ottenendo anche una promozione in Serie C nella stagione 2016-17.