Cremonese, verso il Palermo: differenziato per due calciatori. Il report

E’ iniziata all’ora di pranzo la settimana di preparazione della Cremonese al prossimo impegno di campionato, in programma sabato 24 febbraio quando, allo Zini, dove i grigiorossi affronteranno il Palermo. Prima parte di allenamento in palestra per l’attivazione muscolare, a seguire gruppo al lavoro sul campo numero 1 dove sono state eseguite esercitazioni tecniche e sul possesso, la partita su campo ridotto e una specifica attività aerobico. Lavoro differenziato per Tuia e Rocchetti.