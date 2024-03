Cremonese, Stroppa: “Venezia? Qui vanno tutte forti, perciò bisogna vincere sempre”

“Dobbiamo arrivare prima sui palloni sporchi, fare la prestazione che ci farà esaltare le qualità dei nostri giocatori. Il Venezia abbiamo visto che razza di squadra è, qui vanno tutte forti e per restare in scia bisogna vincere sempre”.

“Siamo una squadra che non molla mai come le altre, tutte spesso vincono o portano a casa punti all’ultimo, ma non guasta segnare anche all’inizio qualche gol”.