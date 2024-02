Cremonese, Stroppa: “Posizione in cui è bello stare, ma difficile da mantenere”

“La Reggiana è una squadra in salute e che sa fare tutto, difendersi bassa, andare forte in avanti, andare velocemente in verticale. Hanno struttura e sono pericolosi sulle palle inattive, ma anche velocità. È una squadra che ha tutte le caratteristiche per metterci in difficoltà. Cercheremo di evidenziare i difetti dei nostri avversari e di esaltare i nostri pregi, potranno sembrare banalità, ma anche a Lecco abbiamo visto che nelle singole situazioni potevamo accentuare gli errori tecnici. Le gare si portano a casa curando i dettagli e la sfida di domani si presta a questo”.