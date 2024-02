Cremonese, Stroppa: “Ad Ascoli sfida ostica. Assenze? Non peseranno, rosa ha qualità”

“Cambia poco giocare venerdì o sabato se non per il fatto che con un allenamento in più Pickel avrebbe potuto farsi trovare più preparato. È arrivato ieri sera, quindi è stato con noi solo per la rifinitura e un po’ dispiace anche perché in Coppa d’Africa ha fatto ma manca da Cremona da un mese e mezzo e lo abbiamo perso in un momento in cui era in grande forma. Siamo però contenti del suo ritorno. Jungdal sarà della partita? Jungdal in settimana è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti ed è a disposizione. Poteva esserlo già la scorsa settimana ma non sentendosi al 100 per cento si è deciso di preservarlo”.