Cremonese, Giacchetta: “Il Catanzaro sa giocare, noi stiamo pagando dazio”

Le dichiarazioni rilasciate dal direttore sportivo della Cremonese in vista della sfida contro gli uomini di Vivarini.

"Sarà una gara di alto livello, di qualità, fra sfidanti che praticano un calcio moderno e sono guidate da allenatori molto capaci". Così Simone Giacchetta , intervistato ai microfoni de "La Gazzetta del Sud" in vista della sfida tra Catanzaro e Cremonese , in programma sabato pomeriggio, alle ore 16:15, allo Stadio "Nicola Ceravolo".

"Il Catanzaro cercherà di dominare il gioco, di attrarre l’avversario per liberare campo, sta insieme da due anni, ha giocatori di assoluto valore cui basta uno sguardo per capire cosa fare e un copione, di altissimo spessore, preparato da un tecnico che sa nascondere i difetti ed esaltare i pregi dei suoi. Io immagino vorrà produrre gioco anche contro di noi, perché in casa e trasferta si comporta sempre allo stesso modo", ha proseguito il direttore sportivo della Cremonese, reduce dalla sconfitta rimediata lo scorso weekend contro la Ternana.