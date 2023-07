Cremonese, Ballardini: “Disciplina e motivazione per fare bene, saremo protagonisti”

"L'idea è quella di partire con la difesa a quattro - ha proseguito Ballardini -. Però non è quello che ci condiziona così tanto, perchè se dovessimo essere più solidi in altro modo non ci faremmo problemi nel cambiare. Per noi, lo sapete, valgono molto di più i principi di entrambe le fasi, a prescindere della disposizione in campo. Vogliamo la difesa a quattro per avere un centrocampista o un attaccante in più".

Su Vazquez: "Vazquez è un regista avanzato per la fase offensiva. Dove siamo stati abbiamo sempre avuto un regista classico, mi piace avere nella squadra un giocatore che fa giocare i compagni, che è nato per quel ruolo. Poi è chiaro che oggi per quel ruolo fai sempre più fatica a trovare qualcuno con le caratteristiche precise, ma cercheremo di averlo".

Sul ritiro: "In ritiro ci si allenerà con serietà e questo vale per ognuno di noi, perchè siamo convinti che chi ci sarà e chi c'è è persona seria e la conosciamo. Ci si allenerà con motivazioni forti e con disciplina. Si va in ritiro, ci si allena con i compagni, si fa il mestiere più bello del mondo: non servono calci nel sedere per allenarsi bene".

Sulla rosa: "La rosa che andremo a costruire dovrà essere molto ma molto competitiva. In Serie B tutte le squadre sono competitive, lo scorso anno chi è retrocesso in C ha spesso vinto con le prime in classifica. Il nostro obiettivo è quello di essere competitivi e con la voglia di essere protagonisti. La differenza la fanno le motivazioni e la disciplina. Se credi per aver vinto un paio di campionati di essere forte e conoscere la categoria, vuol dire che non hai capito nulla. Si parte e la forza dev'essere la serietà, è chiaro che servono le qualità, le motivazioni, e quando magari non sei così motivato devi essere altamente disciplinato per essere competitivo in un campionato del genere".

Infine, due battute sul mercato: "La Cremonese vuole ragazzi motivati, che stanno bene alla Cremonese, che sono motivati, e vogliono essere qui. Se qualcuno non ha queste motivazioni e questa disciplina alla Cremonese non ci deve stare, perchè non va bene".