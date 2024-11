Cremonese, altro ribaltone in panchina? La situazione

Vicino un nuovo ribaltone in casa Cremonese

Dopo un inizio non positivo della Cremonese , i grigiorossi avevano sollevato dall'incarico Stroppa , chiamando Corini .

UN NUOVO RIBALTONE

Secondo quanto riportato da "Nicola Binda" i lombardi sono pronti a un nuovo ribaltone in panchina, richiamando Stroppa ed esonerando l'ex Palermo, dopo una svolta attesa e mai arrivata, con solo sette punti nelle cinque gare con il nuovo tecnico. Una mossa inaspettata, ma che i tifosi grigiorossi sperano porti alla definitiva svolta che non è ancora arrivata, in un campionato cadetto che vede una delle favorite a soli 18 punti, ben lontana dalle prime tre della classe.