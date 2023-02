Cosenza, Zarate si presenta: “Vogliamo fare grandi cose e raggiungere l’obiettivo”

"Sto bene. Sono un po’ stanco per il lungo viaggio, ma sto bene. Quando le ho detto che andavo a Cosenza era molto felice, come i miei parenti.Mi è mancata tanto l'Italia, volevo tornare a giocare qui e ho tanta voglia. Preferisco parlare sul campo, speriamo di fare grandi cose e arrivare all’obiettivo della squadra”.

Zarate arriva in rossoblu a parametro zero, dopo l'esperienza in Uruguay con l'Atletico Platense. Ha firmato un contratto fino a giugno con opzione in caso di salvezza. Partito da Buenos Aires, Zarate è atterrato in mattinata in Calabria.