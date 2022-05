Cosenza-Vicenza, le probabili formazioni: Baldini e Bisoli si giocano la Serie B

Queste le probabili formazioni della gara di ritorno playout di Serie B tra Cosenza e Vicenza. Baldini e Bisoli si giocano la permanenza

Francesco Baldini, che ha preso le redini della formazione veneta dopo l'esclusione dal campionato di Serie C con il suo ormai ex Catania, è arrivato ad un ultimo passo dal miracolo sportivo. Ancora più emozionante il fatto che la gara d'andata sia stata decisa da Christian Maggio, storico ex laterale del Napoli, con i suoi 40 anni che non annullano le ambizioni di un grande professionista. Tra gli indisponibili vicentini risultano Crecco e Teodorczyk.