Cosenza-Vicenza, le formazioni ufficiali: Larrivey sfida Diaw per la Serie B

Le formazioni ufficiali di Cosenza-Vicenza, match di ritorno dei playout di Serie B, in programma alle 20:30

Si lotta per non retrocedere al "San Vito-Marulla" di Cosenza, in campo i padroni di casa e il Vicenza nel secondo atto dei playout di Serie B. Nella gara di andata i veneti hanno prevalso per 1-0, ma i rossoblu sono comunque testa di serie e anche con una vittoria di misura, guadagnerebbero la permanenza in Serie B. Di seguito le formazioni ufficiali del match, in programma alle 20:30.