Cosenza, Viali si prepara alla sfida contro il Palermo. L’ex Rispoli rileva D’Orazio

Un'assenza certa per i rossoblù: Tommaso D'Orazio, difensore del Cosenza, non sarà presente per il match del "Renzo Barbera" contro il Palermo valido per il trentaduesimo turno di Serie B. Il classe 1990 ha ricevuto al 12' un cartellino giallo pesante, in quando diffidato, nel corso del match contro il Pisa. Come riporta tifocosenza.it, al suo posto "scaldano i motori" sulla corsia di destra Salvatore La Vardera e l'ex rosanero Andrea Rispoli, autore di una splendida prestazione nella gara d'andata al "Marulla", tra i protagonisti della vittoria sui siciliani per 3-2.