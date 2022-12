Cosenza, Viali: “Noi in crescita, meritavamo 3 punti. Soddisfatto della prestazione”

Termina con un pareggio a reti inviolate la sfida tra Cosenza e Perugia, andata in scena ieri pomeriggio allo stadio "Marulla". Le due compagini, affrontatesi nella sfida valida per la quindicesima giornata di Serie B, hanno diviso la posta in palio. Un risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico della compagine calabrese, William Viali.

Nella ripresa penso non ci sia stata partita, abbiamo condotto per 50 minuti, creato, è mancato solo il gol. La squadra sta crescendo di partita in partita, per la prima volta in quattro mesi non abbiamo preso gol e concesso pochissimo, abbiamo creato. Secondo me meritavamo di vincerla, se vado nell’analisi di questo mese, sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi.