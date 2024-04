Cosenza, Tutino: “Qui tutto semplice. Trovato ambiente giusto per esprimermi”

“Sono un ragazzo normale che a Cosenza ha trovato l’ambiente giusto per esprimersi e quando si creano queste condizioni tutto diventa più semplice. Da bambino facevo anche danza classica, potevo diventare un bravo ballerino, ma la passione...

“Sono un ragazzo normale che a Cosenza ha trovato l’ambiente giusto per esprimersi e quando si creano queste condizioni tutto diventa più semplice. Da bambino facevo anche danza classica, potevo diventare un bravo ballerino, ma la passione per il calcio è sempre stata predominante”.

Così il bomber del Cosenza Gennaro Tutino, in una breve intervista rilasciata sulle colonne di "Tuttosport". L'ex Palermo si è soffermato sulla felice avventura in rossoblù dopo la parentesi opaca in rosanero.