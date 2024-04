Cosenza, Tutino: “Palermo? Rispetto tifosi e città, quel mio gesto sotto la Nord…”

Solo un pareggio fra Cosenza e Palermo nella sfida andata in scena questo pomeriggio allo stadio Marulla. A decidere i gol di Alessio Buttaro per i rosanero nella prima metà della partita e dell'ex Gennaro Tutino su rigore nella seconda. Risultato analizzato al triplice fischio dall'attaccante rossoblù, Gennaro Tutino, intervenuto in conferenza stampa.

A Palermo ho fatto questa corsa verso la curva, hanno lanciato una bottiglietta o un panino e di istinto l’ho buttata indietro. Non ho niente contro di loro, ho fatto goal e non ho esultato. A Palermo sono stato benissimo. Ho tanto rispetto dei miei compagni, dei tifosi e della città. C’è stata una grossa incomprensione. Tutino se ha fatto così bene quest’anno è perché la squadra mi ha messo in condizione di far bene. Sono pagato per fare la difficoltà, così come Brunori a Palermo".