Cosenza, Tutino: “Non regaleremo niente a nessuno. Playoff ancora possibili”

“Il campionato non è ancora finito. Non regaleremo nulla a nessuno. A me nessuno ha mai regalato qualcosa. Vogliamo prendere qualcosa da questi ultimi 180′. La matematica ci dà ancora la possibilità di agganciare i playoff. Gigi è Gigi. Un’icona, irraggiungibile. Io sono Gennaro Tutino e cerco di fare il massimo per lasciare un buon ricordo. Per ora vorrei dare fastidio a Marco Negri e toccare quota 19. Mi piacerebbe vedere un Marulla bello pieno. Lo meritiamo. Siamo riusciti a tirarci fuori da una situazione difficile, abbiamo dimostrato attaccamento alla maglia, giocando bene a calcio. Meritiamo un ulteriore riconoscimento dal nostro pubblico che per la verità ci è sempre stato vicino sia in casa che in trasferta.”