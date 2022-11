Cosenza, scelto Viali per la panchina: sarà lui il nuovo tecnico dei Lupi

Il Cosenza ha scelto William Viali per la panchina

Dopo ore di riflessioni, la tanto attesa fumata bianca è arrivata: sarà William Viali il nuovo allenatore del Cosenza . Manca soltanto l’annuncio ufficiale ma il giovane tecnico che, dopo l'incontro di queste ultime ore, ha avuto l’ok anche da parte del presidente Guarascio . L'ex Sudtirol è svincolato da giugno, dopo le dimissioni dal Cesena rassegnate a margine della sconfitta maturata nel primo turno playoff della fase nazionale di serie C contro il Monopoli. Viali aveva concluso la regular season al terzo posto in classifica.

48 anni da compiere tra qualche giorno, l'ex Cesena subentrerà all' esonerato Davide Dionigi. Nella scorse ore, infatti, la società ha deciso di sollevare dal proprio incarico l'allenatore originario di Modena dopo il ko contro il Frosinone, il quarto consecutivo.

Sarà lui, dunque, a dover centrare l'obiettivo salvezza partendo dagli undici punti conquistati fino ad ora in 11 turni dal Cosenza. Ad attendere i Lupi, nel prossimo turno di campionato, ci sarà il Pisa a pari punti in classifica. Un banco di prova importante per i rossoblù, chiamati ad una grande prova con un avversario reduce da un buono periodo: nelle ultime cinque partite, infatti, i nerazzurri hanno maturato tre pareggi e due vittorie.