Cosenza-Pisa, Viali: “Sosta dopo Frosinone ci ha fatto bene. Classifica ancora corta”

Tre vittorie consecutive per il Cosenza , con un bottino di dodici punti nelle ultime cinque gare della Serie B . Il cambio di marcia ha ridato entusiasmo alla piazza e alla squadra. Nella trentunesima giornata, i calabresi hanno superato anche il Pisa al "San Vito-Marulla" grazie alla firma del solito Nasti. Il tecnico del Cosenza , William Viali , ha commentato il match in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni riportate da cosenzachannel.it:

"Nella ripresa abbiamo sbagliato a non chiuderla e siamo incappati in qualche errore di troppo. Ai ragazzi non posso dire nulla, stanno facendo qualcosa di splendido. Guardando al match, forse c’era bisogno prima del cambio dei due attaccanti, soprattutto della profondità di Finotto, perché abbiamo fatto fatica a tenere la palla alta. Ognuno dei ragazzi, tuttavia, sta facendo il proprio dovere bene. La sosta dopo Frosinone ci ha fatto bene. Eravamo preoccupati dal punto di vista della reazione perché non siamo abituati a fare due vittorie di fila. Ma oggi sono soddisfatto perché i ragazzi hanno fatto bene, con spirito e sacrificio. La classifica è corta, il percorso è ottimo ma dobbiamo ancora fare molta attenzione".