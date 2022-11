Cosenza-Palermo, Viali: “Fatto qualcosa di eccezionale. Gol di Florenzi fondamentale”

Dopo cinque sconfitte consecutive, il Cosenza rialza la testa e supera il Palermo per 3-2 con un brivido finale per il calcio di rigore parato da Marson su Brunori. Queste le dichiarazioni post partita in sala stampa del tecnico dei "lupi", William Viali :

“La squadra può fare molto di più. In 7/8 sedute abbiamo toccato più punti. Ci sono squadre che dal precampionato ne hanno almeno 50 di allenamenti insieme. I giocatori hanno fatto qualcosa di eccezionale. Chiedere qualcosa di più alla squadra, forse, non è il caso in questo momento. Pareggiare prima della fine del primo tempo è stato fondamentale. Cosa ha fatto la differenza? La reazione. La cosa su cui ho forzato molto in questi giorni è l’atteggiamento di coraggio e l’anima. Ci tengo a dire che ancora abbiamo fatto ben poco, questa sosta sarà fondamentale per conoscerci meglio e fare bene in futuro. Questa squadra aveva bisogno di uno sprint che ho cercato di dare in questi giorni. Florenzi? Occupa uno spazio fisico minimo, ma riempie come se fosse 2 metri e mezzo. E’ un ottimo giocatore e ho avuto una buonissima impressione su di lui”