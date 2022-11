Cosenza-Palermo, Marson: “Rigore di Brunori? Ci alleniamo su questo. Buffon un idolo”

Gli ex puniscono il Palermo in questo pomeriggio del "Marulla". Il Cosenza ha rimesso in piedi la gara al tramonto del primo tempo su un assist al bacio dell'ex Rispoli ed infine, al 90', Leonardo Marson ha parato il rigore del potenziale 3-3 di Matteo Brunori. Di seguito le dichiarazioni del portiere rossoblù post gara in sala stampa:

“Quella di oggi è una vittoria di tutta la squadra, del lavoro e del gruppo. Il rigore? Ci prepariamo molto sui calci piazzati e su certe situazioni. Studiamo i battitori cercando di curare i dettagli. Ci siamo guardati a lungo ed io ho provato a rimanere più freddo possibile ma non sono un para rigori. Ne avevo parato uno ad Antenucci. Poi molto dipende dalla fortuna. Mi è servito fare esperienza a Vibo in Serie C. Ma il calcio è veloce… Il mio idolo? Ovviamente Buffon, però non ho un portiere al quale mi ispiro. Provo ad osservare per capire come si muovono in determinate situazioni quelli più bravi. A prescindere dall’episodio di oggi, devo migliorare in tante cose com’è normale che sia. La vittoria ci aiuta a poter lavorare con più serenità”.