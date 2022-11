Cosenza-Palermo, Corini: “Sbagliare un rigore fa parte del gioco. Rammarico vero…”

Al "Marulla" di Cosenza, il Palermo non riesce ad ottenere la continuità di risultati sperata dopo le vittorie contro Modena e Parma e torna a guardarsi "sotto" in classifica, con la zona playout distante solamente un punto. Grande rammarico tra i siciliani per il rigore fallito da Matteo Brunori, che avrebbe potuto rimettere in parità la gara segnando una tripletta. Queste le dichiarazioni del tecnico rosanero Eugenio Corini in sala stampa post gara: