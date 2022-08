Cosenza, Gemmi: “Fiero di essere qui, faremo di tutto per stupire”

“Faremo di tutto per mantenere la promessa fatta quel giorno: cercare di stupire. Già dopo pochi giorni mi sono reso conto della capacità di contagiare che c’è in questo ambiente. Certo, dà più responsabilità. Ma gratifica pure. Sinceramente io sono fiero di essere qui, al fianco di questo fantastico pubblico. Campionato difficile? Non vorrei che questa cosa diventasse un alibi, sia chiaro. Noi dovremo essere sempre convinti e concentrati. Pensare sempre a noi, no agli altri. E poi questo pubblico non può che meritare quel verbo: stupire!”.