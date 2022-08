Cosenza, Dionigi: “Giocato da squadra, 3 punti meritati. Larrivey leader”

“Abbiamo preparato bene la gara, sono felice per i ragazzi e per la gente di Cosenza. Erano più di due anni e mezzo che non vincevamo in trasferta. Sono contentissimo perché i ragazzi hanno fatto quello che gli avevo chiesto. Il gol è arrivato per una nostra pressione alta. Larrivey? È un leader per i compagni, un esempio sia dal punto di vista umano che del lavoro, non ha mai saltato un allenamento dall’inizio della stagione. Siamo solo all’inizio della stagione. Oggi avevamo Martino e Panico all’esordio in B, in panchina c’erano dei ragazzi del settore giovanile. La squadra sa che dovrà sempre battagliare”.