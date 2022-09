Cosenza, Dionigi: “Como? Ha rosa da Serie A, li affronteremo con compattezza”

Le parole del tecnico del Cosenza alla vigilia della sfida contro il Como

Vigilia di campionato per il Cosenza che, archiviata la sosta legata alla Nations League, si prepara a tornare in campo per affrontare il Como di Fabregas domani sera al "Marulla". Una sfida presentata dal tecnico dei "Lupi", Davide Dionigi, intervenuto in conferenza stampa.

"Non sono preoccupato dall'approccio alle partite, ma stiamo lavorando anche sul fatto che non segniamo nei primi tempi. Dobbiamo concentrarci meglio sugli episodi, sulle scelte "tecniche" e miglioreremo anche nei dati. Siamo una squadra che, al momento, viene fuori alla distanza e che ha nell'agonismo un'arma a disposizione. Tre gol realizzati con tiri da fuori area? Le squadre avversarie, forse anche per merito nostro, si schiacciano e noi sfruttiamo questa caratteristica. In allenamento proviamo tante soluzioni come il tiro da fuori".

"Il Como ha giocatori di caratura internazionale. Ha costruito una "rosa" che potrebbe starci già oggi in serie A, ma logicamente per cambiare allenatore hanno avuto qualche problemino. Dobbiamo affrontarli come abbiamo fronteggiato Bologna, Benevento e Parma, cercando di aumentare il nostro valore e mantenere la nostra identità: sacrificio, compattezza e voglia di dimostrare".