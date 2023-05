Cosenza-Brescia, Meroni: “Noi carichi e in forma. Ecco cosa farà la differenza”

Cosenza giovedì già in campo per i playout. Dopo un finale di stagione rovente, i Lupi si preparano ad affrontare il Brescia al "San Vito-Gigi Marulla" per giocarsi la permanenza nella categoria nel primo del doppio confronto contro le "Rondinelle". Un impegno fondamentale analizzato dal difensore Andrea Meroni, intervenuto sulle colonne de "Il Corriere dello Sport".

“Siamo carichi e in forma. Bisognerà essere bravi a gestire le energie non solo nella gara di andata ma per tutti i 180’. A fare la differenza saranno la voglia e le giuste motivazioni”. E sui tifosi: “Il Marulla sarà sold out ed avremo come sempre una bella spinta da tutti i settori. I tifosi faranno la loro parte sugli spalti, noi in campo dovremo dare tutto”.