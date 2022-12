Cosenza-Brescia, Clotet: “Voglio essere realista, siamo in emergenza. Torna Karacic”

“Nessuno è felice dopo la sconfitta contro la Reggina. Volevamo dare una gioia ai nostri tifosi in casa, ma bisogna dare anche merito ad un avversario oggettivamente più strutturato di noi e costruito per raggiungere la Serie A. La squadra non è remissiva, purtroppo il gol a freddo non ci ha favorito, anzi non vede l’ora di riscendere in campo domani. Affronteremo una squadra insidiosa che lotta per la salvezza e giocherà col coltello tra i denti. Noi dobbiamo scendere in campo nella stessa maniera e dare il 120% perché vogliamo fare bene. Le defezioni non sono un alibi, ma bisogna essere realisti nel dire che purtroppo siamo in una situazione di emergenza perché, anche se abbiamo recuperato Karacic, dovremo fare a meno di Adorni. Rispetto alla sfida contro la Reggina recuperiamo Karacic di rientro dal Mondiale, mentre Bisoli, Cistana, Huard, Olzer e Adorni, squalificato, rimangono indisponibili".