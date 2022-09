Cosenza-Bari, Mignani: “Noi padroni del campo, ma volevamo secondo gol”

Il Bari di Michele Mignani trova la seconda vittoria della stagione, superando in trasferta Cosenza per 0-1 grazie ad un gol che porta la firma di Walid Cheddira . Un successo analizzato al triplice fischio dal tecnico Michele Mignani , intervenuto sulle frequenze di "RadioBari".

"Oggi dobbiamo essere contenti, non è facile giocare qui, a queste temperature. Il primo tempo è stato equilibrato, al di là degli episodi. La squadra è stata compatta, si è difesa con ordine e siamo ripartiti bene. La squadra poi ha gestito bene la palla, sbagliando e forzando meno. Noi volevamo fare il secondo gol, ma abbiamo avuto la possibilutà di tenere la palla".

Sull'episodio del rigore: "Può succedere di sbagliare il rigore, sono stati bravi i miei a lasciarsi alle spalle l'errore. La squadra è stata padrona del campo, anche chi è entrato ha fatto bene. So bene che stiamo entrando in punta di piedi in questa B, questi punti ci danno entusiasmo ma la prossima, che sarà difficile. Vincere è sempre una piccola impresa".