Cosenza, allenatore cercasi: in lizza per la panchina anche Zeman

"La Società Cosenza Calcio comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra il Sig. Davide Dionigi. Al tecnico, che ha collezionato 12 panchine in rossoblù, tra Coppa e Campionato, vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto.

Il candidato principale per la panchina, secondo quanto riportato da "La Gazzetta dello Sport", resta quello di Gigi Di Biagio. Ma sono diversi i nomi in lizza. Il club calabrese sta sondando l'ex Cesena William Viali e Rudy Vanoli, reduce dall'esperienza in Albania sulla panchina del Tirana. Ma tra i profili vagliati c'è anche quello di Zdenek Zeman: un'idea suggestiva per cui si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime ore.